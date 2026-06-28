नादिगर संगम कार्यकाल विवाद: विशाल और कार्थी की टीम पद पर रहेगी या नहीं? जल्द आएगा फैसला मनोरंजन Jun 28, 2026

मद्रास हाई कोर्ट 1 जुलाई 2026 को एक बहुत बड़ा और जरूरी फैसला सुनाने वाला है। ये फैसला 'नादिगर संगम' (साउथ इंडियन आर्टिस्ट्स एसोसिएशन) के बड़े नेताओं नासिर, विशाल कृष्णा और कार्थी के कार्यकाल (पद पर रहने के समय) को लेकर है।

अदालत ये तय करेगी कि क्या ये लोग अपने तय समय से ज्यादा वक्त तक पद पर बने रह सकते हैं या नहीं। दरअसल, इस टीम का कार्यकाल मार्च, 2025 में ही खत्म हो रहा था, लेकिन इसे बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दिया गया था। यह बदलाव संगम की जनरल बॉडी मीटिंग (AGM) में वोटिंग के बाद किया गया था, जिसे बाद में तमिलनाडु सरकार ने भी अपनी मंजूरी दे दी थी। अब हाई कोर्ट इस पर अपना आखिरी फैसला सुनाएगा।