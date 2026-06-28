नादिगर संगम कार्यकाल विवाद: विशाल और कार्थी की टीम पद पर रहेगी या नहीं? जल्द आएगा फैसला
मद्रास हाई कोर्ट 1 जुलाई 2026 को एक बहुत बड़ा और जरूरी फैसला सुनाने वाला है। ये फैसला 'नादिगर संगम' (साउथ इंडियन आर्टिस्ट्स एसोसिएशन) के बड़े नेताओं नासिर, विशाल कृष्णा और कार्थी के कार्यकाल (पद पर रहने के समय) को लेकर है।
अदालत ये तय करेगी कि क्या ये लोग अपने तय समय से ज्यादा वक्त तक पद पर बने रह सकते हैं या नहीं। दरअसल, इस टीम का कार्यकाल मार्च, 2025 में ही खत्म हो रहा था, लेकिन इसे बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दिया गया था। यह बदलाव संगम की जनरल बॉडी मीटिंग (AGM) में वोटिंग के बाद किया गया था, जिसे बाद में तमिलनाडु सरकार ने भी अपनी मंजूरी दे दी थी। अब हाई कोर्ट इस पर अपना आखिरी फैसला सुनाएगा।
संगम ने 40 लाख रुपये का हवाला देकर विस्तार का बचाव किया
कोर्ट में केस दर्ज करने वाले वी नाम्बिराजन का कहना है कि नियमों के मुताबिक हर 3 साल में चुनाव होना जरूरी है, इसलिए कार्यकाल बढ़ाना पूरी तरह गलत है।
दूसरी तरफ, नादिगर संगम का तर्क है कि चुनाव में होने वाले करीब 40 लाख रुपये के भारी खर्च को बचाने और एक नए 'कन्वेंशन सेंटर' का काम पूरा करने के लिए यह फैसला लिया गया है। संगम ने नाम्बिराजन पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे 2015 से किसी मीटिंग में नहीं आए हैं और किसी और के इशारे पर संस्था में अशांति फैला रहे हैं। अब इस विवाद पर 1 जुलाई को हाई कोर्ट का फैसला ही आखिरी होगा।