नडिगर संगम के नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, मद्रास हाई कोर्ट ने लिया यह फैसला

मद्रास हाई कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा

नडिगर के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि यह कार्यकाल विस्तार तमिलनाडु सरकार के एक आदेश के आधार पर किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चुनाव कराने में बहुत पैसा खर्च होगा और इससे उनके कन्वेंशन हॉल प्रोजेक्ट में भी देरी हो सकती है।

हालांकि, नांबिराजन का दावा है कि वह सरकारी आदेश वैध नहीं था, क्योंकि वह नेताओं का नया कार्यकाल शुरू होने के बाद जारी हुआ था।

उनका यह भी कहना है कि चुनाव और प्रोजेक्ट दोनों के लिए पर्याप्त पैसा मौजूद है। कोर्ट इस मामले में कोई भी अंतिम फैसला सुनाने से पहले दोनों पक्षों की पूरी बात सुनेगा।