विक्रम की 'ध्रुव नक्षत्रम' पर पैसों का ग्रहण, कोर्ट ने रिलीज टाली, कमाई पर भी सख्त शर्त
विक्रम की लंबे समय से इंतजार की जा रही स्पाई थ्रिलर फिल्म 'ध्रुव नक्षत्रम' को रिलीज को लेकर राहत मिली है। मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज की तारीख 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दी है।
दरअसल, फिल्म को पहले 15 जून तक रिलीज किया जाना था, लेकिन निर्माताओं ने और वक्त मांगा था।
हालांकि, कोर्ट ने एक शर्त भी रखी है कि फिल्म की बॉक्स ऑफिस से होने वाली सारी कमाई एक अलग खाते में रखनी होगी, ताकि इसके कर्जदारों का बकाया चुकाया जा सके।
पैसों के झगड़े की वजह से 'ध्रुव नक्षत्रम' की रिलीज रुकी हुई है
फिल्म सालों से पैसों के विवादों की वजह से अटकी हुई है। निर्माता मदन ने गौतम मेनन के एक पुराने प्रोजेक्ट के सिलसिले में फिल्म की आधी हिस्सेदारी बेच दी थी।
अब जिन्होंने फिल्म में पैसा लगाया है, वे चाहते हैं कि फिल्म रिलीज होने से पहले उनका बकाया चुकाया जाए।
'ध्रुव नक्षत्रम' बनकर तैयार हो चुकी है और इसमें ऋतु वर्मा जैसे कलाकार और हैरिस जयराज का संगीत है, लेकिन जब तक इन पैसों का मामला नहीं सुलझ जाता, तब तक फिल्म सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाएगी।