मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा वार, सूर्या की 'सीन' की पायरेसी पर लगी रोक

फिल्म 'सीन' को अवैध तरीके से शेयर होने से बचाने के लिए अदालत ने इंटरनेट प्रदाता को आदेश दिया है कि वे उन सभी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दें, जिनसे फिल्म लीक होने की आशंका है।

ऐसा ही पहले फिल्म 'जेलर 2' के साथ भी किया गया था। इस आदेश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जगरम स्टूडियोज एलएलपी की कड़ी मेहनत और भारी भरकम निवेश बेकार न जाए।

इस फिल्म को जीतू माधवन ने निर्देशित की है, जिसमें नाजरिया नसीम और नासलिन जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में हैं।

फैंस के सिनेमाघरों में फिल्म देखने से पहले यह लीक न हो, यही सुनिश्चित किया जा रहा है।