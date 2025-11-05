'हक' से पहले OTT पर देखें यामी गौतम की ये फिल्में, IMDb पर है जबरदस्त रेटिंग

यामी गौतम अपनी आगामी फिल्म 'हक' को लेकर खबरों में छाई हुई हैं, जो सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में उन्हें पहली बार इमरान हाशमी के साथ देखा जाएगा। जाहिर है कि अभिनेत्री ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं, जिनमें से कुछ फिल्मों की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित रही है। इन फिल्मों को OTT पर देखा जा सकता है, और इन्हें IMDb पर जबरदस्त रेटिंग मिली है। यहां देखें फिल्मों की पूरी सूची।

#1 & #2 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' और 'अ थर्सडे' विक्की कौशल अभिनीत फिल्म 'द सर्जिकल स्ट्राइक' में यामी ने अहम किरदार निभाया था। यह फिल्म भारतीय सेना की ओर से आतंकवादी सैन्य ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक पर आधारित है। जी5 पर मौजूद इस फिल्म को IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है। यामी की 'अ थर्सडे' वैसे तो काल्पनिक कहानी पर बनी है, लेकिन अभिनेत्री ने अपने अभिनय से खूब वाहवाही बटोरी थी। यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर है, और इसे IMDb पर 7 रेटिंग मिली है।

#3 & #4 'आर्टिकल 370' और 'बदलापुर' फिल्म 'आर्टिकल 370' में यामी ने सीक्रेट एजेंट जूनी हस्कर का किरदार निभाया था, जो फिल्म के महत्वपूर्ण किरदारों में से एक था। यह फिल्म आर्टिकल 370 हटाने की कार्रवाई पर आधारित है, जिसे आप जी5 पर देख सकते हैं। इसे IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है। अभिनेता वरुण धवन की फिल्म 'बदलापुर' में यामी ने अपनी छोटी सी भूमिका से लोगों का ध्यान खींचा था। जी5 पर मौजूद इस फिल्म को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है।