माधुरी दीक्षित ने क्यों की थी डॉ नेने से शादी? अभिनेत्री ने खुद किया इसका खुलासा

डॉ नेने से माधुरी की मुलाकात लॉस एंजिल्स में हुई थी, जब वह अपने परिवार के एक समारोह में गई थीं। अमेरिका में बड़े होने के कारण डॉ नेने नहीं जानते थे कि माधुरी कौन हैं।

इसके चलते दोनों अच्छी तरह एक-दूसरे को जान पाए और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। रिलेशनशिप के 6 महीने बाद ही डॉ नेने ने माधुरी को शादी के लिए प्रपोज किया।

इस जोड़े के 2 बेटे हैं, जिनका नाम अरिन और रयान है।