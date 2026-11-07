माधुरी दीक्षित ने 'जमाल कुडू' स्टेप को दोहराया

माधुरी दीक्षित ने सिर पर ग्लास रखकर किया 'जमाल कुडू' डांस, वीडियो देख फैंस हैरान

लेखन सयाली 06:15 pm Nov 07, 202606:15 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित का खास अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो प्रशंसकों को खूब भा रहा है। उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो 'एनिमल' के मशहूर गाने 'जमाल कुडू' पर थिरकती नजर आ रही हैं। माधुरी ने बॉबी देओल के मशहूर डांस स्टेप को अपने सिर पर कांच का ग्लास रखकर दोहराया। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिन्हें देखकर लोग उन्हें 'एनिमल का महिला वर्जन' कह रहे हैं।