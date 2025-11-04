बॉक्स ऑफिस: 'बाहुबली द एपिक' को चौथे दिन तगड़ा झटका, 'द ताज स्टोरी' का देखें हाल

बॉक्स ऑफिस: 'बाहुबली द एपिक' को चौथे दिन तगड़ा झटका, 'द ताज स्टोरी' का देखें हाल
क्या है खबर?
प्रभास अभिनीत फिल्म 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' को मिलाकर बनी फिल्म 'बाहुबली द एपिक' 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म को कारोबारी दिनों में कदम रखते ही तगड़ा झटका लगा है। फिल्म की कमाई में भारी गिरावट आई है। दूसरी ओर, परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' की कमाई का संघर्ष पहले दिन से जारी है। आइए जानते हैं कि दोनों फिल्मों का कलेक्शन कितना रहा।
कमाई
'बाहुबली द एपिक' की कमाई हुई धड़ाम
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'बाहुबली द एपिक' ने कारोबारी दिनों में अपने पहले सोमवार को कुल 1.65 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। रिलीज के चौथे ही दिन इतना कम कलेक्शन निर्माताओं के लिए भी बड़ा झटका है। यही नहीं, 9.65 करोड़ रुपये से ओपनिंग करने वाली इस फिल्म ने चौथे दिन सबसे कम कारोबार किया है, जिसके बाद 'बाहुबली द एपिक' का कुल कलेक्शन 26 करोड़ हो सका है। देखना होगा आने वाले दिनों की कमाई कैसी होगी।
फिल्म
'द ताज स्टोरी' का हाल भी बुरा
'बाहुबली द एपिक' के साथ ही सिनेमाघरों में, परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' रिलीज हुई थी। फिल्म के चौथे दिन की कमाई का रिकॉर्ड आ चुका है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'द ताज स्टोरी' ने अपने पहले सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 1.15 करोड़ रुपये कमाए हैं। पिछले 4 दिनों में परेश की फिल्म 'द ताज स्टोरी' ने कुल 6.90 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जो अपने कथित बजट 25 करोड़ वसूलने से बहुत दूर है।