'बाहुबली द एपिक' और 'द ताज स्टोरी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।

बॉक्स ऑफिस: 'बाहुबली द एपिक' को चौथे दिन तगड़ा झटका, 'द ताज स्टोरी' का देखें हाल

लेखन ज्योति सिंह 09:36 am Nov 04, 202509:36 am

क्या है खबर?

प्रभास अभिनीत फिल्म 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' को मिलाकर बनी फिल्म 'बाहुबली द एपिक' 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म को कारोबारी दिनों में कदम रखते ही तगड़ा झटका लगा है। फिल्म की कमाई में भारी गिरावट आई है। दूसरी ओर, परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' की कमाई का संघर्ष पहले दिन से जारी है। आइए जानते हैं कि दोनों फिल्मों का कलेक्शन कितना रहा।