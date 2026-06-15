'बलात्कार' पर मजाक की वजह से मुसीबत में फंसे कॉमेडियन मधुर विरली

मनोरंजन Jun 15, 2026

कॉमेडियन मधुर विरली ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। उनके 2024 के स्टैंड-अप कॉमेडी शो 'लव एंड लेटेक्स' का एक वीडियो अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

इसमें वह बलात्कार से जुड़े मामलों पर एक मजाक करते नजर आ रहे थे। वीडियो के एक हिस्से में दिखाई गई काल्पनिक स्थिति को कई लोगों ने बेहद असंवेदनशील बताया।

इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी आपत्ति जताई और उनसे जवाबदेही की मांग की। मधुर ने बाद में स्वीकार किया कि उनका मजाक गलत था और यह भी बताया कि उन्होंने इसे अपने शो से पहले ही हटा दिया था।

उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो, सबसे सही तरीका यही है कि अपनी गलती मानो, माफी मांगो और आगे बेहतर काम करो।'