'बलात्कार' पर मजाक की वजह से मुसीबत में फंसे कॉमेडियन मधुर विरली
कॉमेडियन मधुर विरली ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। उनके 2024 के स्टैंड-अप कॉमेडी शो 'लव एंड लेटेक्स' का एक वीडियो अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
इसमें वह बलात्कार से जुड़े मामलों पर एक मजाक करते नजर आ रहे थे। वीडियो के एक हिस्से में दिखाई गई काल्पनिक स्थिति को कई लोगों ने बेहद असंवेदनशील बताया।
इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी आपत्ति जताई और उनसे जवाबदेही की मांग की। मधुर ने बाद में स्वीकार किया कि उनका मजाक गलत था और यह भी बताया कि उन्होंने इसे अपने शो से पहले ही हटा दिया था।
उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो, सबसे सही तरीका यही है कि अपनी गलती मानो, माफी मांगो और आगे बेहतर काम करो।'
मधुर की माफी से कॉमेडी की सीमाओं पर फिर शुरू हुई बहस
मधुर की यह माफी ऐसे समय में आई है, जब कॉमेडी की सीमाओं को लेकर लगातार बातचीत चल रही है।
उन्होंने आगे कहा, 'कुछ विषयों पर बहुत संवेदनशीलता, संदर्भ और समझदारी से बात करने की जरूरत होती है। ईमानदारी से कहूं तो, सबसे सही तरीका यही है कि अपनी गलती मानो, माफी मांगो और आगे बेहतर काम करो।'
यह घटना प्रणित मोरे विवाद और मधुर के एक और पुराने विवाद के बाद सामने आई है। इस पूरे मामले ने स्टैंड-अप कॉमेडी में कलाकारों की जवाबदेही पर चर्चा को फिर से तेज कर दिया है।