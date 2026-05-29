कब रिलीज होगी 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी'? जानें सीरीज से जुड़ी सारी जानकारी
अमेजन MX प्लेयर पर 3 जून को 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' रिलीज हो रही है। विनय कामथ की किताब से प्रेरित यह सीरीज दिखाती है कि कैसे टाइटन ने अपनी साहसिक सोच और साथ में मिलकर काम करने के दम पर एक भारतीय आइकन के तौर पर अपनी पहचान बनाई।
रोबी ग्रेवाल के निर्देशन में बनी इस सीरीज में आप नसीरुद्दीन शाह को जे आर डी टाटा और जिम सरभ को जेरेक्सिस देसाई के किरदारों में देखेंगे, जिन्होंने टाइटन के इस सफर को आकार दिया।
'मेड इन इंडिया' ट्रेलर को 3 दिनों में मिले इतने मिलियन व्यूज
सिर्फ 3 दिनों में ट्रेलर को 9.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जो इस शो को लेकर दर्शकों की जबरदस्त उत्सुकता को दर्शाता है।
अल्माइटी मोशन पिक्चर और टी-सीरीज फिल्म्स के सहयोग से बनी इस सीरीज को टाइटन कंपनी के शीर्ष अधिकारियों का भी समर्थन मिला है। इसकी भावनात्मक कहानी प्रस्तुति और दमदार परफोरमेंस के लिए इसे शुरुआती तारीफें मिल रही हैं।
अगर आप उन विजनरीज की कहानियां पसंद करते हैं, जिन्होंने अपने काम से एक नई मिसाल कायम की, तो यह सीरीज आपके लिए देखने लायक हो सकती है।