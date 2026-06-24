OTT पर छाया जिम सर्भ-नसीरुद्दीन शाह का जादू, 3 हफ्तों से नहीं छिन पाया पहला स्थान मनोरंजन Jun 24, 2026

'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी', टाइटन के संस्थापक जेरक्स देसाई और उनके मेंटर जेआरडी टाटा पर आधारित बायोपिक सीरीज है।

यह ओआरमैक्स के डिजिटल चार्ट्स में लगातार 3 हफ्तों से पहले पायदान पर बनी हुई है। जिम सर्भ और नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज कलाकारों से सजी इस सीरीज ने अकेले पिछले हफ्ते 3.5 मिलियन व्यूज बटोरे।

यह बात इसलिए और भी खास हो जाती है, क्योंकि यह शो 3 जून को ही OTT प्लेटफॉर्म्स पर आया है।