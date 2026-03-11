'मामला लीगल है' सीजन 2 का ट्रेलर जारी, जज बनकर धाक जमाने आए रवि किशन

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय वेब सीरीज 'मामला लीगल है' अपने दूसरे सीजन के साथ लौट रही है। इस बीच, निर्माताओं ने ट्रेलर भी जारी कर दिया है जो अभी से लोगों में इसके प्रति उत्सुकता को जगा रहा है। दूसरे सीजन के साथ ही रवि किशन की वीडी त्यागी के रूप में धमाकेदार वापसी हुई है। साथ में, दिल्ली के पटपड़गंज कोर्ट में नए अजीबो-गरीब मामले भी आए हैं जो दर्शकों को हंसाने और उन्हें लोटपोट करने का दावा करते हैं।