माेना सिंह की सीरीज 'मां का सम' का ट्रेलर जारी, दिल छू लेगा मां-बेटे का रिश्ता

ट्रेलर

दिल छू लेता है 'मां का सम' का ट्रेलर

'मां का सम' का ट्रेलर 2 मिनट 7 सेकंड लंबा है, जिसकी शुरुआत अगस्त्य (मिहिर) से होती है। उसका मानना है कि गणित हो या प्यार...दोनों एक ही समीकरण है। वह प्रोजेक्ट मॉम की शुरुआत करता है, जिससे अपनी मां विनिता (मोना) के लिए जीवनसाथी ढूंढ सके, लेकिन जल्द उसे एहसास होता है कि भावनांए तर्क से नहीं चलतीं। मशहूर शेफ रणबीर बरार भी इसमें अहम किरदार में हैं। यह सीरीज 3 अप्रैल को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।