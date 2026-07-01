सामंथा रुथ प्रभु की 'मां इतनी बंगाराम' ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, कमाए इतने करोड़ मनोरंजन Jul 01, 2026

सामंथा रुथ प्रभु की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'मां इतनी बंगाराम' अपने दूसरे हफ्ते में भी सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाए हुए है।

फिल्म ने 12वें दिन पूरे भारत में 1.65 करोड़ रुपये की कमाई की, जो 2,300 से ज्यादा शोज से आई है। इस कमाई में ज्यादातर हिस्सा तेलुगु वर्जन का रहा, वहीं तमिल वर्जन की कमाई कम होते हुए भी स्थिर बनी हुई है।

अब फिल्म की भारत में कुल कमाई 51.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।