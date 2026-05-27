'मां इंटी बंगारम' में सामंथा रुथ प्रभु का एक्शन देख लोग हुए दीवाने, ट्रेलर को भी किया खूब पसंद

25 मई को रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर में सामंथा जबरदस्त एक्शन करते हुए दिख रही हैं। इसमें वे एक दमदार डायलॉग बोलती हैं, 'क्या आप जानते हैं कि मैं असल में हूं कौन?'

ऐसे में दर्शक फिल्म की इस रोमांचक कहानी को काफी पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही, सामंथा और निर्देशक नंदिनी की यह जोड़ी पहले भी कई फिल्मों में साथ काम कर चुकी है। ऐसे में इस इससे दर्शकों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं।