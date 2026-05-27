'मां इंटी बंगारम' में सामंथा रुथ प्रभु का एक्शन देख लोग हुए दीवाने, ट्रेलर को भी किया खूब पसंद
मनोरंजन
फिल्म 'मां इंटी बंगारम' को लेकर जबरदस्त चर्चा है। हाल ही में इसका नया पोस्टर सामने आया है, जिसमें गुलशन देवैया 'करुणा' के किरदार में दिख रहे हैं।
वे इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में सामंथा रुथ प्रभु के साथ नजर आएंगे। नंदिनी रेड्डी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 19 जून, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
'मां इंटी बंगारम' के ट्रेलर को लोग कर रहे खूब पसंद
25 मई को रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर में सामंथा जबरदस्त एक्शन करते हुए दिख रही हैं। इसमें वे एक दमदार डायलॉग बोलती हैं, 'क्या आप जानते हैं कि मैं असल में हूं कौन?'
ऐसे में दर्शक फिल्म की इस रोमांचक कहानी को काफी पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही, सामंथा और निर्देशक नंदिनी की यह जोड़ी पहले भी कई फिल्मों में साथ काम कर चुकी है। ऐसे में इस इससे दर्शकों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं।