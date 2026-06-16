सामंथा रुथ प्रभु का इस फिल्म में नया अवतार, सीधी-सादी बहू के अंदर छिपा है गैंगस्टर का राज मनोरंजन Jun 16, 2026

सामंथा रुथ प्रभु फिल्म 'मा इति बंगारम' के साथ वापस आ रही हैं, जिसकी रिलीज में अब कुछ ही दिन बचे हैं।

1980 के दशक पर बनी यह फिल्म सामंथा के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां वह एक पारंपरिक तेलुगु संयुक्त परिवार में शादी करती है।

उसे अपने गैंगस्टर वाले अतीत को परिवार से छिपाकर रखना होता है। इसके साथ ही, उसे परिवार की उम्मीदों को पूरा करना होता है और खुद के लिए मुश्किल फैसले भी लेने होते हैं कि उसे असल में क्या बनना है।