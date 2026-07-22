मनोज मुंतशिर ने किया जंतर मंतर जाने से इनकार

मनोज मुंतशिर का तीखा तंज- जंतर-मंतर नहीं जाऊंगा, 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के साथ खड़ा नहीं हो सकता

लेखन नेहा शर्मा 07:31 pm Jul 22, 202607:31 pm

क्या है खबर?

प्रसिद्ध गीतकार मनोज मुंतशिर ने NEET परीक्षा के संदिग्ध पेपर लीक विवाद पर छात्रों का खुलकर समर्थन किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध-प्रदर्शन से दूरी बना ली है। पेपर लीक की घटना को पूरी तरह से अनुचित बताते हुए उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की। हालांकि, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। क्या कुछ बोले मनोज मुंतशिर, आइए जानते हैं।