नेटफ्लिक्स पर लौटेगी 'लस्ट स्टोरीज' की तीसरी किस्त, इस बार दिखेंगे ये सितारे

लेखन ज्योति सिंह 03:51 pm Feb 03, 202603:51 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की चर्चित फिल्म 'लस्ट स्टोरीज' अपनी तीसरी किस्त के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने लौटेगी। फिल्म में 4 नई और दिलचस्प कहानियों को दिखाने की जिम्मेदारी 4 धुरंधरों ने उठाई है, जो शकुन बत्रा (कपूर एंड संस), किरण राव (लापता लेडीज), विक्रम आदित्य मोटवाने (लुटेरा) और विशाल भारद्वाज (हैदर) हैं। यही नहीं, निर्माताओं ने नई कहानी के लिए बॉलीवुड के जाने-माने सितारों पर दांव लगाया है। बता दें, 'लस्ट स्टोरीज' की अब तक 2 किस्तें आ चुकी हैं।