लुपिता न्योंगो ने सब्यसाची के गहनों से लूटी 'द ओडिसी' प्रीमियर की महफिल

लुपिता न्योंगो ने 15 जुलाई, 2026 को 'द ओडिसी' के न्यूयॉर्क प्रीमियर में अपने शानदार स्टाइल से एंट्री ली। उन्होंने एक सुनहरे रंग का बिना स्ट्रैप वाला गाउन पहना था, जिस पर चमकता हुआ लेस जड़ा था।

यह लुक जहां नया और आधुनिक लग रहा था, वहीं इसमें क्लासिक अंदाज भी साफ झलक रहा था।

उनके गाउन का गला इतना सादा था कि सब्यसाची के उनके गहने ही उस रात की असली रौनक बन गए।