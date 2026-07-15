लुपिता न्योंगो ने सब्यसाची के गहनों से लूटी 'द ओडिसी' प्रीमियर की महफिल
मनोरंजन
लुपिता न्योंगो ने 15 जुलाई, 2026 को 'द ओडिसी' के न्यूयॉर्क प्रीमियर में अपने शानदार स्टाइल से एंट्री ली। उन्होंने एक सुनहरे रंग का बिना स्ट्रैप वाला गाउन पहना था, जिस पर चमकता हुआ लेस जड़ा था।
यह लुक जहां नया और आधुनिक लग रहा था, वहीं इसमें क्लासिक अंदाज भी साफ झलक रहा था।
उनके गाउन का गला इतना सादा था कि सब्यसाची के उनके गहने ही उस रात की असली रौनक बन गए।
लुपिता के लुक में ये था खास?
उनके लुक में एक सब्यसाची का सुनहरा हार शामिल था, जिसमें मोती की लड़ियां और एक शानदार हीरा पेंडेंट लगा था।
इसके साथ ही उन्होंने 18-कैरेट सोने की बंगाल टाइगर रिंग भी पहनी थी। इस रिंग में पुराने और नए कट के हीरे जड़े थे।
टाइगर का यह डिजाइन ताकत और आत्मविश्वास को दिखाता है, जो रेड कार्पेट के मौके के लिए एकदम सही था, जहां हमेशा बोल्ड और फिल्मी फैशन का बोलबाला रहता है।