जावेद अख्तर ने कहा- मुसलमानों जैसे मत बनो- तिलमिलाए लकी अली बोले- बहुत घटिया इंसान है

जाने-माने गीतकार जावेद अख्तर अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने फिल्म 'शोले' पर बात करते हुए मुसलमानों पर टिप्पणी की थी, जिसे देख गायक लकी अली बिफर पड़े हैं। उन्होंने जावेद पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल, जावेद ने हिन्दुओं से कहा था कि वो मुसलमान जैसे ना बनें। अब इसी पर पलटवार करते हुए लकी अली ने सोशल मीडिया पर जावेद को जवाब दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं।

सोशल मीडिया वॉर आमने-सामने लकी-जावेद के प्रशंसक दरअसल, लकी ने एक एक्स यूजर के पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पोस्ट में जावेद की टिप्पणी लिखी थी, जिसमें उन्होंने हिंदुओं से मुस्लमानों जैसा न बनने का अनुरोध किया था। जावेद की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर लोग 2 खेमों में बंट गए। कुछ ने उनकी स्पष्टवादिता की सराहना की कुछ ने लकी का समर्थन किया। इसी के साथ लकी और जावेद के प्रशंसक भी आमने-सामने आ गए हैं।

बयान क्या 1975 में हिंदू नहीं थे? जावेद ने एक आयोजन में 1975 में आई फिल्म 'शोले' के मशहूर सीन 'यूं कि ये कौन बोला' का जिक्र किया था। उन्होंने कहा, "शोले में एक सीन था, जिसमें धर्मेंद्र, शिवजी की मूर्ति के पीछे छिपकर बोलते हैं और हेमा मालिनी को लगता है कि शिवजी बोल रहे हैं। क्या आज ऐसा सीन बनाया जा सकता है? नहीं, मैं आज ऐसा सीन नहीं लिखूंगा। क्या 1975 में हिंदू नहीं थे? क्या तब धार्मिक लोग नहीं थे? थे।"

विवादित बयान मुसलमानों जैसे मत बनो- जावेद जावेद ने आगे कहा था, "मैंने पुणे में राजकुमार हिरानी के साथ एक बड़े दर्शक समूह के सामने कहा था कि मुसलमानों जैसे मत बनो। उन्हें अपने जैसा बनाओ। तुम मुसलमानों जैसे बन रहे हो। ये एक त्रासदी है।" जावेद अख्तर हमेशा से अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। वो सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक और नफरत भरे कमेंट्स करने वालों को भी कई बार जवाब दे चुके हैं