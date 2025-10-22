'एक दीवाने की दीवानियत' की OTT रिलीज अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@harshvardhanrane)

'एक दीवाने की दीवानियत' OTT पर कब और कहां होगी रिलीज, सामने आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 05:26 pm Oct 22, 202505:26 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे की रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' दिवाली के माैके पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की साकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। वैसे तो फिल्म की रिलीज को अभी सिर्फ एक दिन ही हुआ है, लेकिन जल्द ही इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि 'एक दीवाने की दीवानियत' को OTT पर कब और कहां रिलीज किया जा सकता है।