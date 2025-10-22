'एक दीवाने की दीवानियत' OTT पर कब और कहां होगी रिलीज, सामने आई ये जानकारी
क्या है खबर?
अभिनेत्री सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे की रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' दिवाली के माैके पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की साकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। वैसे तो फिल्म की रिलीज को अभी सिर्फ एक दिन ही हुआ है, लेकिन जल्द ही इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि 'एक दीवाने की दीवानियत' को OTT पर कब और कहां रिलीज किया जा सकता है।
रिलीज
'एक दीवाने की दीवानियत' की OTT रिलीज
मिलाप मिलन जावेरी के निर्देशन में बनी 'एक दीवाने की दीवानियत' का प्रीमियर सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद OTT पर किया जाएगा। आमतौर पर थिएटर रिलीज के करीब 45 से 60 दिनाें के भीतर फिल्म को OTT पर रिलीज कर दिया जाता है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, 'एक दीवाने की दीवानियत' को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है। हालांकि, हर्षवर्धन और सोनम की फिल्म के निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर OTT रिलीज की घोषणा नहीं की है।
कहानी
कैसी है 'एक दीवाने की दीवानियत' की कहानी?
फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की कहानी प्यार और बदले के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में हर्षवर्धन ने राजनेता विक्रमादित्य भोंसले का किरदार निभाया है, जो आदाज ख्यालों वाली लड़की अदा रंधावा (सोनम) से प्यार करता है। बाद में उसका प्यार जुनूनी होकर एक नया मोड़ ले लेता है। कुछ लोगों ने फिल्म को 'वन टाइम वॉच' बताया है, जबकि कुछ को कहानी और गाने बेहद पसंद आए हैं। फिल्म में शाद रंधावा और सचिन खेडेकर जैसे कलाकार भी हैं।