लखनऊ में थिएटर संकट, बंद पड़े ऑडिटोरियम और महंगे किराए ने नाटकों पर लगाया 'ब्रेक'

लखनऊ में थिएटर संकट, बंद पड़े ऑडिटोरियम और महंगे किराए ने नाटकों पर लगाया 'ब्रेक'
लखनऊ का कभी गुलजार रहने वाला थिएटर सर्किट इन दिनों बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। भारतेंदु नाट्य अकादमी (BNA) के 2 मुख्य ऑडिटोरियम अप्रैल 2026 में नए रंग-रूप में खुलने के कुछ ही महीनों बाद बंद हो गए। दरअसल, आधुनिक बनाने के बाद अब इन ऑडिटोरियम को पहले से कहीं ज्यादा बिजली की जरूरत है, जो मिल नहीं पा रही है। इस वजह से आयोजकों को अपने खुद के कार्यक्रमों के लिए महंगे जनरेटर किराए पर लेने पड़ रहे हैं और बाहर की सभी बुकिंग रद्द करनी पड़ रही हैं। अकादमी की अध्यक्ष रति शंकर त्रिपाठी ने बताया कि एक 3 घंटे के शो के लिए सिर्फ जनरेटर चलाने में ही करीब 40,000 रुपये का खर्च आ जाता है।
लखनऊ में थिएटर शो 50 प्रतिशत घटे
ऑडिटोरियम बंद होने और मरम्मत न होने से लखनऊ में थिएटर नाटकों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है। शहर के राय उमानथ बाली ऑडिटोरियम में खराब सीटें और घटिया साउंड सिस्टम जैसी समस्याएं हैं, वहीं कला मंदिरम जैसी जगहों का किराया 87,000 रुपये तक पहुंच गया है। सरकार से मिलने वाली थोड़ी सी मदद पर चलने वाले थिएटर ग्रुप्स के लिए अब सस्ते मंच ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया है, जिसका सीधा नुकसान दर्शकों को उठाना पड़ रहा है।