लखनऊ में थिएटर संकट, बंद पड़े ऑडिटोरियम और महंगे किराए ने नाटकों पर लगाया 'ब्रेक'

लखनऊ का कभी गुलजार रहने वाला थिएटर सर्किट इन दिनों बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। भारतेंदु नाट्य अकादमी (BNA) के 2 मुख्य ऑडिटोरियम अप्रैल 2026 में नए रंग-रूप में खुलने के कुछ ही महीनों बाद बंद हो गए। दरअसल, आधुनिक बनाने के बाद अब इन ऑडिटोरियम को पहले से कहीं ज्यादा बिजली की जरूरत है, जो मिल नहीं पा रही है। इस वजह से आयोजकों को अपने खुद के कार्यक्रमों के लिए महंगे जनरेटर किराए पर लेने पड़ रहे हैं और बाहर की सभी बुकिंग रद्द करनी पड़ रही हैं। अकादमी की अध्यक्ष रति शंकर त्रिपाठी ने बताया कि एक 3 घंटे के शो के लिए सिर्फ जनरेटर चलाने में ही करीब 40,000 रुपये का खर्च आ जाता है।