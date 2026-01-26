रजनीकांत की 'कुली' बनाने वाले निर्देशक ने 'थलाइवर 173' से क्यों मोड़ा मुंह? हो गया खुलासा

रजनीकांत की 'कुली' बनाने वाले निर्देशक ने 'थलाइवर 173' से क्यों मोड़ा मुंह? हो गया खुलासा
क्या है खबर?
दिग्गज सुपरस्टार रजनीकांत की आगामी फिल्म 'थलाइवर 173' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म इसलिए भी खास है, क्योंकि कमल हासन इस परियोजना का हिस्सा हैं। दोनों के साथ ने फैंस को काफी उत्साहित किया हुआ है। फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी लोकेश कनगराज को सौंपी गई थी, जिन्होंने राजनीकांत के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कुली' में काम किया है। बाद में लोकेश ने अपने पैर पीछे खींच लिए जिसके पीछे का कारण अब उन्होंने बताया है।
बयान
लोकेश कनगराज ने रजनीकांत की फिल्म पर शुरू कर दिया था काम
लोकेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "'कुली' रिलीज के बाद रजनीकांत और कमल सर ने मुझे उनके साथ एक फिल्म करने के लिए कहा। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, और हालांकि मैं 'कैथी 2' को अपने अगले प्रोजेक्ट के रूप में सोच रहा था, मैंने 'कैथी' के निर्माताओं से इसे टालने की अनुमति मांगी जिससे मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकूं।" उन्होंने बताया कि डेढ़ महीने स्क्रिप्ट पर काम करने के बाद वह पीछे हट गए।
कारण
निर्देशक ने बताया क्यों किया था पीछे हटने का फैसला
उन्होंने आगे कहा, "लगातार एक्शन फिल्में करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वे (रजनीकांत और कमल) एक हल्की-फुल्की फिल्म चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसी फिल्म बनाना नहीं आता। मैंने उन्हें यह बात साफ-साफ बता दी और प्रोजेक्ट से हट गया।" हाल ही में, फैंस से बातचीत में रजनीकांत ने 'थलाइवर 173' पर अपडेट साझा किया था। उन्होंने बताया था कि फिल्म की शूटिंग अप्रैल, 2026 से शुरू हो जाएगी। सिबी चक्रवर्ती ने फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी उठाई है।