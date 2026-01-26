लोकेश कनगराज ने 'थलाइवर 173' छोड़ने की वजह बताई

रजनीकांत की 'कुली' बनाने वाले निर्देशक ने 'थलाइवर 173' से क्यों मोड़ा मुंह? हो गया खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 06:57 pm Jan 26, 202606:57 pm

क्या है खबर?

दिग्गज सुपरस्टार रजनीकांत की आगामी फिल्म 'थलाइवर 173' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म इसलिए भी खास है, क्योंकि कमल हासन इस परियोजना का हिस्सा हैं। दोनों के साथ ने फैंस को काफी उत्साहित किया हुआ है। फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी लोकेश कनगराज को सौंपी गई थी, जिन्होंने राजनीकांत के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कुली' में काम किया है। बाद में लोकेश ने अपने पैर पीछे खींच लिए जिसके पीछे का कारण अब उन्होंने बताया है।