'लॉकअप सीजन 2' का इस दिन होगा ग्रैंड फिनाले

'लॉकअप सीजन 2' के विजेता का खुलासा, क्या शिवांगी जोशी ने जीत लिया शो?

लेखन ज्योति सिंह 02:46 pm Jul 29, 202602:46 pm

क्या है खबर?

एकता कपूर का रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' अपने आखिरी पड़ाव की ओर है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आने वाले इस शो का ग्रैंड फिनाले 5 अगस्त, 2026 को होने जा रहा है। ऐसे में विजेता को लेकर अभी से चर्चाओं का दौर जारी हो गया है। यूं तो शो में राम कपूर, हर्षद चोपड़ा, आकांक्षा चमोला और शिल्पा शिंदे समेत कलाकार मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि शिवांगी जोशी ने शो जीत लिया है।