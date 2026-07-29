'लॉकअप सीजन 2' के विजेता का खुलासा, क्या शिवांगी जोशी ने जीत लिया शो?
क्या है खबर?
एकता कपूर का रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' अपने आखिरी पड़ाव की ओर है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आने वाले इस शो का ग्रैंड फिनाले 5 अगस्त, 2026 को होने जा रहा है। ऐसे में विजेता को लेकर अभी से चर्चाओं का दौर जारी हो गया है। यूं तो शो में राम कपूर, हर्षद चोपड़ा, आकांक्षा चमोला और शिल्पा शिंदे समेत कलाकार मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि शिवांगी जोशी ने शो जीत लिया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
🚨 SHIVANGI JOSHI WON THE LOCK UPP 🚨— Tikhi mirchi 🌶️ (@MohalekiAunty) July 29, 2026
Shreyas kalra came runner up 😨#Shivangijoshi #Shreyakalra #Lockupp2
पोस्ट
क्या शिवांगी विजेता और श्रेया कालरा उप विजेता रहीं?
X और इंस्टाग्राम पर कई सोशल मीडिया पोस्ट्स वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा कि फिनाले की शूटिंग मंगलवार को हो चुकी है। शीर्ष 3 प्रतियोगियों में शिवंगी, श्रेया कालरा और योगेश रावत शामिल रहे।
पोस्ट के अनुसार, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की अभिनेत्री शिवांगी ने 'लॉकअप सीजन 2' जीत लिया है। श्रेया को उप-विजेता बताया गया है, जबकि योगेश तीसरे स्थान पर हैं।
इन वायरल पोस्ट ने दर्शकों के बीच हलचल मचा दी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए एक अन्य पोस्ट
🚨 Exclusive #LockUpp updates 🚨— Devil (@devil_hu_mai) July 29, 2026
Shivangi Joshi is the winner of #LockUpp2#ShreyaKalra is Runner-Up #YogeshRawat eliminated at 3rd position
Congratulations Shivangi Joshi fans https://t.co/rsoYlO0gf0
प्रतिक्रिया
लोगों ने सोशल मीडिया पर निराशा जताई
शो के विजेता को लेकर निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की, लेकिन वायरल पोस्ट ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी।
एक यूजर ने निराशा जताते हुए लिखा, 'शिवांगी की जीत कई प्रतियोगियों के लिए अन्यायपूर्ण होगी।'
दूसरे ने लिखा, 'शिवांगी को बिना मतलब का विजेता बना दिया। ऐसी झूठी लड़की, जीतने के लायक नहीं है। यह बिल्कुल अन्यायपूर्ण है।'
बता दें, 'लॉकअप सीजन 2' की मेजबानी रितेश देशमुख और फराह खान मिलकर कर रहे हैं।