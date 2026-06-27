फराह खान और रितेश देशमुख के साथ लौट रहा 'लॉक अप: सच या सजा', जानें कब और कहां देखें

'लॉक अप 2' में दिखेंगे राम कपूर, शिवांगी जोशी और धीरज धूपर जैसे बड़े चेहरे

इस शो में शामिल होने वाले कुछ बड़े नामों में राम कपूर हैं (जिनके बच्चे उनके शो में जाने से थोड़े डरे हुए हैं)। उनके साथ ही शिवांगी जोशी अपना सख्त रूप दिखाने के लिए तैयार हैं, वहीं सुनीता आहूजा (कृष्णा अभिषेक से पैच-अप के बाद), धीरज धूपर और आकांक्षा चौधरी भी इस शो का हिस्सा बन रहे हैं। आकांक्षा को उम्मीद है कि वे इस शो के जरिए अपने पुराने विवादों को पीछे छोड़ पाएंगी। ऐसा लग रहा है कि सभी प्रतियोगी शो में ड्रामा करने के साथ-साथ दर्शकों के सामने अपनी छवि को बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे।