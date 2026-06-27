फराह खान और रितेश देशमुख के साथ लौट रहा 'लॉक अप: सच या सजा', जानें कब और कहां देखें
मनोरंजन से भरपूर रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी कर रहा है। यह नया सीजन आज यानी 27 जून को रात 8 बजे से शुरू होने जा रहा है। इस बार शो की कमान फराह खान और रितेश देशमुख के हाथों में होगी, जो इसे होस्ट करेंगे। शो में 15 जाने-माने सितारे हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें एक खास जेल जैसे सेटअप में रखा जाएगा। वहां बने रहने और अपनी जरूरत का सामान व सुविधाएं पाने के लिए उन्हें अलग-अलग टास्क पूरे करने होंगे और पैसे कमाने होंगे।
'लॉक अप 2' में दिखेंगे राम कपूर, शिवांगी जोशी और धीरज धूपर जैसे बड़े चेहरे
इस शो में शामिल होने वाले कुछ बड़े नामों में राम कपूर हैं (जिनके बच्चे उनके शो में जाने से थोड़े डरे हुए हैं)। उनके साथ ही शिवांगी जोशी अपना सख्त रूप दिखाने के लिए तैयार हैं, वहीं सुनीता आहूजा (कृष्णा अभिषेक से पैच-अप के बाद), धीरज धूपर और आकांक्षा चौधरी भी इस शो का हिस्सा बन रहे हैं। आकांक्षा को उम्मीद है कि वे इस शो के जरिए अपने पुराने विवादों को पीछे छोड़ पाएंगी। ऐसा लग रहा है कि सभी प्रतियोगी शो में ड्रामा करने के साथ-साथ दर्शकों के सामने अपनी छवि को बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे।