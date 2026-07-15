राम कपूर से रिश्ते की अफवाहों पर माधुरी ग्रोवर ने तोड़ी चुप्पी, कह दी बड़ी बात

मधुरी ने श्रेया कालरा के साथ अपने सच्चे रिश्ते के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनके रिश्ते में कोई खेल की योजना नहीं थी, वे दोनों भले ही बहुत अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी।

मधुरी ने यह भी कहा कि घर के अंदर के ड्रामे के बीच सकारात्मक बने रहना उनकी सबसे बड़ी रणनीति थी, जिसमें उन्हें रियाज अली और वरुण यादव का पूरा साथ मिला।

उनके पति अशनीर ग्रोवर ने दबाव में शांत रहने के लिए उनकी तारीफ की और मधुरी बताती हैं कि शो से उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की है।