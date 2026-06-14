'लॉक अप 2' में नजर आएंगे सुनीता आहूजा समेत कई बड़े चेहरे, जानें किस तारीख से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा शो मनोरंजन Jun 14, 2026

लोकप्रिय रियलिटी शो 'लॉक अप' अपने दूसरे सीजन के साथ एक बार फिर धमाकेदार वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह शो 27 जून से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 'सच या सजा' नाम के साथ स्ट्रीम किया जाएगा। इस बार शो की कमान बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर-निर्देशक फराह खान और एक्टर रितेश देशमुख के हाथों में होगी, जो इसे मेजबानी करते नजर आएंगे। शो के इस नए सीजन में कुल 14 सेलिब्रिटी प्रतियोगी जेल जैसे कड़े माहौल में कैद होंगे, जहां खुद को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें आपस में कड़ा मुकाबला करना होगा। इस सफर के दौरान टिके रहने के लिए प्रतियोगियों को नेशनल टेलीविजन पर अपनी जिंदगी के कई गहरे और निजी राज भी उजागर करने होंगे।