गुलशन देवैया और रसिका दुग्गल की 'लिटिल थॉमस' की रिलीज तारीख आई, टूटे परिवार को जोड़ेगा नन्हा बच्चा

बच्चों के लिए बनी फिल्म 'लिटिल थॉमस' 23 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्माण अनुराग कश्यप ने किया है, जबकि इसका निर्देशन कौशल ओझा ने किया है। 1990 के दशक के गोवा की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में गुलशन देवैया, रसिका दुग्गल और हृदांश पारेख अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

फिल्म की कहानी थॉमस नाम के एक छोटे बच्चे के इर्द-गिर्द घूमती है। थॉमस चाहता है कि उसका एक छोटा भाई हो, लेकिन उसके माता-पिता के बीच अक्सर झगड़े होते हैं और दोनों ने एक-दूसरे से प्यार जताना भी बंद कर दिया है। अपने माता-पिता को फिर से करीब लाने के लिए थॉमस एक तरकीब सोचता है। इसके बाद कहानी में कई दिलचस्प घटनाएं देखने को मिलती हैं।