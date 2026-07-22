इन फिल्मों का आज तक इंतजार कर रहे हैं फैंस

करोड़ों खर्च हुए, फिर भी कभी रिलीज नहीं हो सकीं ये फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 08:55 pm Jul 22, 202608:55 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड में कई बड़े बजट की फिल्म प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे, जिनकी घोषणा ने खूब सुर्खियां बटोरीं, लेकिन वे कभी पर्दे तक नहीं पहुंच सके। किसी फिल्म की शूटिंग बीच में रुक गई, तो कुछ प्रोजेक्ट्स अलग-अलग वजहों से हमेशा के लिए बंद हो गए। आज भी इन अधूरी फिल्मों को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं ऐसी चर्चित फिल्मों के बारे में, जो बनकर भी कभी रिलीज नहीं हो सकीं।