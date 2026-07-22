आंदोलनों की ताकत और संघर्ष को करीब से दिखाती हैं ये फिल्में

इन 5 फिल्मों ने आंदोलनों की कहानी को पर्दे पर किया जीवंत, OTT पर जरूर देखें

लेखन अंशिका शुक्ला 06:24 pm Jul 22, 202606:24 pm

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहा विरोध प्रदर्शन इन दिनों देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। विरोध और असहमति की ऐसी आवाजों को बॉलीवुड ने भी समय-समय पर बड़े पर्दे पर प्रभावशाली ढंग से पेश किया है। छात्र आंदोलनों, सामाजिक संघर्ष और अन्याय के खिलाफ लड़ाई पर आधारित कई फिल्में दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ दमदार फिल्मों के बारे में।