परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल पर बनी फिल्म 'इक्कीस' का पोस्टर जारी, जानिए रिलीज तारीख
फिल्म 'इक्कीस' का पोस्टर जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@Maddockfilms)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 14, 2025
02:24 pm
क्या है खबर?

भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए दूसरे लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की 14 अक्टूबर को जयंती है। इस खास मौके पर 'मैडॉक फिल्म्स' ने फिल्म 'इक्कीस' का पहला पोस्टर जारी कर दिया है। परमवीर चक्र विजेता अरुण की जिंदगी से प्रेरित इस फिल्म में अगस्त्य नंदा मुख्य अभिनेता के किरदार में नजर आएंगे। पोस्टर में अगस्त्य को हाथ में बंदूक लिये हुए दुश्मनों का सामना करते हुए देखा जा सकता है। फिल्म 'इक्कीस' का निर्देशन श्रीराम राघवन कर रहे हैं।

डेब्यू

अक्षय कुमार की भांजी का होगा डेब्यू

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त की सोलो डेब्यू फिल्म 'इक्कीस' में से अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। निर्माताओं ने पोस्टर जारी करते हुए लिखा, 'वो इक्कीस का था, इक्कीस का ही रहेगा। अरुण खेत्रपाल की जयंती पर इक्कीस की शूटिंग पूरी हो गई है।' फिल्म 'इक्कीस' दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

परिचय

जानिए कौन थे शहीद अरुण

14 अक्टूबर, 1950 काे महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे अरुण के पिता लेफ्टिनेंट एमएल खेत्रपाल भारतीय सेना में थे। परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अरुण साल, 1971 में 17 पूना हाॅर्स में शामिल हुए। 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनका महत्वूपूर्ण योगदान रहा, जिसकी बदौलत भारत को युद्ध में जीत हासिल हुई थी। 16 दिसंबर, 1971 को बसंतर के युद्ध में अरुण शहीद हो गए थे। उनके योगदान के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।