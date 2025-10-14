फिल्म 'इक्कीस' का पोस्टर जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@Maddockfilms)

परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल पर बनी फिल्म 'इक्कीस' का पोस्टर जारी, जानिए रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 02:24 pm Oct 14, 202502:24 pm

क्या है खबर?

भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए दूसरे लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की 14 अक्टूबर को जयंती है। इस खास मौके पर 'मैडॉक फिल्म्स' ने फिल्म 'इक्कीस' का पहला पोस्टर जारी कर दिया है। परमवीर चक्र विजेता अरुण की जिंदगी से प्रेरित इस फिल्म में अगस्त्य नंदा मुख्य अभिनेता के किरदार में नजर आएंगे। पोस्टर में अगस्त्य को हाथ में बंदूक लिये हुए दुश्मनों का सामना करते हुए देखा जा सकता है। फिल्म 'इक्कीस' का निर्देशन श्रीराम राघवन कर रहे हैं।