'कामाठीपुरा एक्सप्रेस' ने मचाया धमाल, जीता 2026 का ब्रॉन्ज स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड

भारतीय अभिनेता विपिन शर्मा ने 'कामाठीपुरा एक्सप्रेस' में विलेन का किरदार निभाया है। इस फिल्म में उनकी भूमिका उनके अंतरराष्ट्रीय करियर में एक और अहम मुकाम साबित हुआ है। (उन्हें 'तारे जमीन पर' या 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी फिल्मों में भी देखा जा चुका है।)

हाल ही में देव पटेल की 'मंकी मैन' और A24 की 'द पीजेंट' जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए उन्होंने ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।

इन प्रोजेक्ट्स से वह नए फिल्ममेकिंग टैलेंट को भी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं।