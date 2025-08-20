शाहरुख खान अब मोना सिंह को बनाएंगे अपनी हीरोइन, पूछा- मम्मी के रोल क्यों करती हो?

शाहरुख खान एक ओर फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उनके बेटे आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' भी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें खुद शाहरुख भी कैमियो करने वाले हैं। इस सीरीज से सलमान खान और बॉबी देओल जैसे कई नामचीन सितारे जुड़े हैं। हाल ही में इसके प्रीव्यू लॉन्च पर शाहरुख ने सीरीज से जुड़ीं अभिनेत्री मोना सिंह से एक बड़ा वादा कर दिया।

तारीफ शाहरुख को पसंद मोना और उनकी अदाकारी मोना सिंह से बातचीत में शाहरुख ने कहा कि 'जस्सी जैसी कोई नहीं' उनका पसंदीदा शो है और उन्हें इसमें मोना का अभिनय बहुत पसंद आया। हालांकि, शाहरुख ने ये भी कहा कि उन्हें एक शिकायत है कि मोना बस 43 साल की होने के बावजूद अक्सर पर्दे पर मां का किरदार निभाती हैं। इस पर मोना ने मजाकिया लहजे में कहा कि शाहरुख 'जवान' में युवा हीरो बने हैं, इसलिए किसी को तो मां का किरदार निभाना ही होगा।

सवाल "छोटी सी उम्र में मम्मी का रोल क्यों करती हो?" मोना के जवाब पर शाहरुख ने उनसे वादा किया कि अगली बार वो उन्हें अपनी अगली फिल्म की लीड हीरोइन बनाएंगे। शाहरुख ने मोना से कहा, "बहुत सालों से कहता आ रहा हूं, मेरा पसंदीदा शो था 'जस्सी जैसी कोई नहीं। उसमें मेरी एक पसंदीदा चीज थी मोना और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मोना जैसी कोई नहीं, लेकिन एक शिकायत है। छोटी सी उम्र में भी तुम मम्मी का रोल क्यों करती हो? बहुत अच्छा अभिनेत्री हो।"

वादा अगली बार हम दोनों साथ में फिल्म करेंगे पक्का- शाहरुख जवाब में मोना कहती हैं, "शाहरुख अब मैं क्या बोलूं? आप हीरो 'जवान' बनके बैठे हुए हो तो किसी न किसी को तो मम्मी का रोल करना पड़ेगा ना? मुझे छोटी भूमिकाएं कैसे मिलेंगी?" इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शाहरुख ने उन्हें अपने अपोजिट मुख्य भूमिका देने का वादा किया। वह बोले, "अगली बार हम दोनों करेंगे साथ में। पक्का। 100 प्रतिशत।" अब देखना ये होगा कि शाहरुख, मोना से किया ये वादा कब पूरा करते हैं।