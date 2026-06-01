'शक्ति शालिनी' के लीक वीडियो से बढ़ी हलचल, अनीत पड्डा के इस अवतार ने बढ़ाई फैंस की उत्सुकता



मनोरंजन Jun 01, 2026

आने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म 'शक्ति शालिनी' का एक लीक क्लिप सामने आया है। इस क्लिप में अनीत पड्डा पारंपरिक पोशाक में दिखाई दे रही हैं और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन पर भूत सवार हो गया हो।

वह एक शख्स को पैर से घसीटती हुई नजर आ रही हैं। आदित्य सरपोतदार इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं।

फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली है, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' से क्लैश से बचने के लिए इसकी रिलीज जनवरी तक टल सकती है।