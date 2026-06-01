'शक्ति शालिनी' के लीक वीडियो से बढ़ी हलचल, अनीत पड्डा के इस अवतार ने बढ़ाई फैंस की उत्सुकता
आने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म 'शक्ति शालिनी' का एक लीक क्लिप सामने आया है। इस क्लिप में अनीत पड्डा पारंपरिक पोशाक में दिखाई दे रही हैं और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन पर भूत सवार हो गया हो।
वह एक शख्स को पैर से घसीटती हुई नजर आ रही हैं। आदित्य सरपोतदार इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं।
फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली है, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' से क्लैश से बचने के लिए इसकी रिलीज जनवरी तक टल सकती है।
अनीत के अलावा फिल्म में हैं ये सितारे
साल 2026 की शुरुआत में मध्य प्रदेश में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी और अब मुंबई में चल रही है। हालांकि, फिल्म की कहानी से जुड़ी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।
यह मूवी मडॉक की सुपरहिट हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें 'स्त्री' और 'भेड़िया' जैसी सफल फिल्में शामिल हैं।
इस फिल्म में विनीत कुमार सिंह विलेन की भूमिका में हैं और विशाल जेठवा भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। इन सभी से इस रहस्यमयी प्रोजेक्ट को लेकर दर्शकों के बीच काफी चर्चा हो रही है।