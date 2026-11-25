निर्देशक बोले, "हमें पूरा यकीन है कि 'ईथा' अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। हमें पूरा विश्वास है कि 'ईथा' अच्छा प्रदर्शन करेगी।"

पिछले दिनों सलमान खान ने 'मातृभूमि' की रिलीज तारीख पर कहा था कि अगर उन्हें श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' के बारे में पता होता तो वो 4 दिसंबर की रिलीज से बच सकते थे। उन्होंने कहा, "मुझे इसका बहुत बुरा लग रहा है। अगर पता होता तो मैं श्रद्धा के साथ नहीं आता।"