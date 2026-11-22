श्रद्धा कपूर के देसी लुक ने लूटी महफिल, 'ईथा' के प्रमोशन में दिखा खास अंदाज
श्रद्धा कपूर जल्द ही बायोपिक फिल्म 'ईथा' में नजर आएंगी। ये फिल्म महाराष्ट्र की मशहूर तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में श्रद्धा उनका किरदार निभा रही हैं। इसके प्रमोशन के दौरान वह पीले रंग की खूबसूरत साड़ी में नजर आईं, जिस पर गुलाबी रंग की फूलों वाली कढ़ाई थी। इसके साथ उन्होंने हल्के गुलाबी रंग का चमकदार ब्लाउज और कुंदन का चोकर पहना था। खुले बालों और हल्के मेकअप में उनका पारंपरिक अंदाज बेहद खूबसूरत लग रहा था।
विठाबाई नारायणगांवकर बन पर्दे पर छाएंगी श्रद्धा
श्रद्धा की फिल्म 'ईथा' महाराष्ट्र की मशहूर तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन से प्रेरित है। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में श्रद्धा मुख्य भूमिका निभा रही हैं। रणदीप हुड्डा, मोहम्मद जीशान अय्यूब और नाना पाटेकर भी फिल्म का हिस्सा हैं। नाना पाटेकर की यह फिल्म उनके निधन के बाद रिलीज होगी। फिल्म 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।