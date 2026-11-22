श्रद्धा कपूर जल्द ही बायोपिक फिल्म 'ईथा' में नजर आएंगी। ये फिल्म महाराष्ट्र की मशहूर तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में श्रद्धा उनका किरदार निभा रही हैं। इसके प्रमोशन के दौरान वह पीले रंग की खूबसूरत साड़ी में नजर आईं, जिस पर गुलाबी रंग की फूलों वाली कढ़ाई थी। इसके साथ उन्होंने हल्के गुलाबी रंग का चमकदार ब्लाउज और कुंदन का चोकर पहना था। खुले बालों और हल्के मेकअप में उनका पारंपरिक अंदाज बेहद खूबसूरत लग रहा था।