आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिला ऑडियो मैसेज, VPN के जरिए भेजी गई धमकी

इस धमकी भरे संदेश में चेतावनी दी गई थी कि जल्द ही इसका करारा जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा फेसबुक पर अज़ु और टायसन बिश्नोई के नाम से बनी ID से भी एक मिलता-जुलता पोस्ट सामने आया है। हालांकि, अभी तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पुलिस गहराई से जांच में जुटी है। पुलिस को संदेह है कि संदेश भेजने वाले ने अपनी पहचान छिपाने के लिए 'टॉर ब्राउजेर' जैसे एडवांस्ड टूल्स का इस्तेमाल किया था। गौरतलब है कि बिश्नोई गैंग से पहले भी सलमान खान समेत कई फिल्मी सितारों को धमकियां मिल चुकी हैं। फिलहाल, आमिर की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बयान या प्रतिक्रिया नहीं आई है।