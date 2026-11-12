लारा दत्ता ने 'रामायण' में अपने पहनावे को लेकर बात की

'रामायण' में पहनावे को लेकर आलोचनाओं का शिकार बनी थीं लारा दत्ता, अब दिया जवाब

लेखन ज्योति सिंह 11:43 am Nov 12, 202611:43 am

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की 'रामायण' में लारा दत्ता ने 'माता कैकेयी' का किरदार निभाया है। इस साल जब निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया, तो अभिनेत्री के पहनावे काे देखकर सोशल मीडिया का एक वर्ग नाखुश दिखा। कुछ ने उनके आउटफिट को त्रेता युग के हिसाब से "बहुत मॉडर्न" बताया। अब जब फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो पहली बार लारा ने इन आलोचनाओं पर चुप्पी तोड़ी है। अभिनेत्री ने कहा कि लोगों को अपनी राय रखने का हक है।