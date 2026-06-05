'एजेंट विनोद' के फ्लॉप होने की असली वजह आई सामने, ललित परिमू बोले- सैफ-करीना ने बिगाड़ा काम
साल 2012 में आई फिल्म 'एजेंट विनोद', जिसमें सैफ अली खान और करीना कपूर मुख्य भूमिका में थे, बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी।
अब फिल्म में सह-अभिनेता रहे ललित परिमू ने इस असफलता की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि फिल्म इसलिए कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि सैफ और करीना लगातार निर्देशक की सोच में दखल दे रहे थे।
उनके मुताबिक, श्रीराम राघवन अपनी पसंद की फिल्म नहीं बना पाए, क्योंकि सैफ और करीना की वजह से उनके काम में लगातार अड़चनें आ रही थीं।
श्रीराम ने फिल्म 'एजेंट विनोद' में मानी अपनी गलतियां
ललित ने यह भी बताया कि सेट पर हो रही लगातार उथल-पुथल ने लेखन और निर्देशन टीम के लिए अपना बेहतरीन काम करना बेहद मुश्किल बना दिया था और यही फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रहने की एक बड़ी वजह बनी।
दिलचस्प बात यह है कि निर्देशक श्रीराम ने भी बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने 'एजेंट विनोद' बनाने में कुछ गलतियां की थीं। उन्होंने इस फिल्म को 'मजेदार की बजाय थकाने वाला' बताया था।
हालांकि, शुरुआत में फिल्म को लेकर काफी परेशानियां थीं, लेकिन समय के साथ 'एजेंट विनोद' को दर्शकों के एक खास वर्ग में काफी पसंद किया जाने लगा है।