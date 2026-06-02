ललित मोदी ने सुष्मिता सेन का बचाव किया

सुष्मिता सेन को 'गोल्ड डिगर' कहे जाने पर ललित मोदी बोले- उन्होंने सब खुद कमाया

लेखन ज्योति सिंह 12:36 pm Jun 02, 202612:36 pm

क्या है खबर?

सुष्मिता सेन के साथ 2022 में रोमांटिक तस्वीरें साझा करके ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी। तस्वीरों में अभिनेत्री ने एक बड़े हीरे की अंगूठी पहन रखी थी, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों के रिश्ते पर सवाल उठाते हुए सुष्मिता को 'गोल्ड डिगर' तक कह दिया था। अब ललित ने अभिनेत्री संग अपने रिश्ते और सुष्मिता को "पैसे के लिए रिश्ता रखने वाली" करार देने पर बात की है।