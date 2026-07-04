'जन नायकन' को नहीं मिला सेंसर सर्टिफिकेट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा सर्टिफिकेट नकली मनोरंजन Jul 04, 2026

फिल्म 'जन नायकन' को अभी सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर जो सर्टिफिकेट घूम रहा है, वो नकली है। फिल्म बनाने वाली कंपनी KVN प्रोडक्शंस ने खुद ये बात साफ की है।

हुआ यह था कि सेंसर बोर्ड (CBFC) ने फिल्म देखने के बाद उसमें कुछ बदलाव करने को कहा है। फैंस फिल्म से जुड़ी खबरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने गलती से मान लिया कि फिल्म पास हो गई है।

सच्ची बात ये है कि जब तक फिल्म में वे बदलाव पूरे नहीं हो जाते, तब तक फिल्म को आधिकारिक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा।