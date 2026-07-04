'जन नायकन' को नहीं मिला सेंसर सर्टिफिकेट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा सर्टिफिकेट नकली
फिल्म 'जन नायकन' को अभी सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर जो सर्टिफिकेट घूम रहा है, वो नकली है। फिल्म बनाने वाली कंपनी KVN प्रोडक्शंस ने खुद ये बात साफ की है।
हुआ यह था कि सेंसर बोर्ड (CBFC) ने फिल्म देखने के बाद उसमें कुछ बदलाव करने को कहा है। फैंस फिल्म से जुड़ी खबरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने गलती से मान लिया कि फिल्म पास हो गई है।
सच्ची बात ये है कि जब तक फिल्म में वे बदलाव पूरे नहीं हो जाते, तब तक फिल्म को आधिकारिक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा।
तमाम मुश्किलों के बाद जल्द रिलीज होगी 'जन नायकन'
ये फिल्म पहले जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई गई, कानूनी मामले सामने आए और अप्रैल में फिल्म इंटरनेट पर लीक (पायरेसी) भी हो गई। इस लीक की वजह से तमिलनाडु में करीब 1.2 करोड़ लोगों ने फिल्म को अवैध तरीके से देख लिया था।
इन सब मुश्किलों के बाद भी सिनेमाघरों में एडवांस बुकिंग की तैयारी चल रही है और फिल्म का बचा हुआ काम भी लगभग खत्म होने वाला है।