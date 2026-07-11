कुशाल टंडन पर लगा बेवफाई का आरोप, बचाव में उतरीं बहन टीना बोलीं- ये सिर्फ एकतरफा कहानी है मनोरंजन Jul 11, 2026

अभिनेता कुशाल टंडन पर इन दिनों धोखा देने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा ने दावा किया है कि कुशाल ने रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' के एक एपिसोड के दौरान उनके साथ फ्लर्ट किया था। श्रेया का कहना है कि ये तब की बात है, जब कुशाल अभिनेत्री शिवांगी जोशी को डेट कर रहे थे।

चूंकि कुशल अभी एक और रियलिटी शो 'अलायंस' में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए वो खुद बाहर आकर इन आरोपों पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसे में उनकी बहन टीना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर भाई का बचाव किया है। टीना ने लोगों से अपील की है कि वो बिना सोचे-समझे अपनी राय न बनाएं।