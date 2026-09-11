'वाइब' ट्रेलर में 'हार्दिक' की वापसी? कुणाल केमू ने छेड़ा ये सवाल
कुणाल केमू की नई कॉमेडी फिल्म 'वाइब' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। इसे देखकर उनके फैंस के बीच इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह उनकी पिछली फिल्मों के साथ मिलकर एक साझा यूनिवर्स का हिस्सा बन सकता है।
ट्रेलर में एक मजेदार पल आता है, जब कोई उन्हें "हार्दिक" कहकर बुलाता है। यह उनकी फिल्म 'गो गोवा गॉन' के नशेड़ी किरदार की याद दिलाता है।
ट्रेलर में 'मडगांव एक्सप्रेस' का भी मजाक उड़ाया गया है। यह 'गो गोवा गॉन' में कुणाल के उस कैमियो की याद दिलाता है, जहां उन्होंने अपनी धमाकेदार ट्रिप के दौरान शहरों के नाम मजेदार तरीके से गड़बड़ा दिए थे।
कुणाल कर रहे हैं 'वाइब' का निर्देशन
कुणाल ने इन अफवाहों पर मजेदार अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, "मेरे दिमाग में तो बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं, लेकिन क्रेडिट उन्हीं प्लान्स का मिलता है जो पूरे होते हैं। मैं अभी किसी चीज को नजर नहीं लगाना चाहता।"
वह चिराग निहलानी के साथ मिलकर अपनी प्रोडक्शन बैनर ड्रोंगो फिल्म्स के तले 'वाइब' का निर्देशन और निर्माण कर रहे हैं।
इस फिल्म के निर्माण में अमेजन MGM स्टूडियोज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। फिल्म की कास्ट में प्रीति जिंटा, वंशिका धीर, दिनेश लाल यादव और यशपाल शर्मा जैसे कलाकार शामिल हैं।
तो अपनी तारीखें नोट कर लीजिए, 'वाइब' 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।