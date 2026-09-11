'वाइब' ट्रेलर में 'हार्दिक' की वापसी? कुणाल केमू ने छेड़ा ये सवाल

कुणाल केमू की नई कॉमेडी फिल्म 'वाइब' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। इसे देखकर उनके फैंस के बीच इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह उनकी पिछली फिल्मों के साथ मिलकर एक साझा यूनिवर्स का हिस्सा बन सकता है।

ट्रेलर में एक मजेदार पल आता है, जब कोई उन्हें "हार्दिक" कहकर बुलाता है। यह उनकी फिल्म 'गो गोवा गॉन' के नशेड़ी किरदार की याद दिलाता है।

ट्रेलर में 'मडगांव एक्सप्रेस' का भी मजाक उड़ाया गया है। यह 'गो गोवा गॉन' में कुणाल के उस कैमियो की याद दिलाता है, जहां उन्होंने अपनी धमाकेदार ट्रिप के दौरान शहरों के नाम मजेदार तरीके से गड़बड़ा दिए थे।