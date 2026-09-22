कुणाल खेमू की 'वाइब' का बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल जारी, चौथे दिन कमाए महज इतने करोड़

हालांकि, इस गिरावट के बाद भी, 'वाइब' ने पहले 4 दिनों में भारत में 8.35 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

वहीं, दुनियाभर में फिल्म का कुल कमाई 11.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जिसमें विदेशी बाजारों से आए 1.5 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

इस फिल्म में कुणाल के साथ प्रीति जिंटा भी मुख्य भूमिका में हैं और इसके जरिए वंशीका धीर ने अपनी शुरुआत की है। कुणाल ने ही इसे निर्देशित किया है।

यह फिल्म 2 ऐसे दोस्तों की कहानी है जो एक हाई-स्टेक मिशन में फंस जाते हैं, जिसका सीधा संबंध एक आतंकी खतरे से है।