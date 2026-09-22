कुणाल खेमू की 'वाइब' का बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल जारी, चौथे दिन कमाए महज इतने करोड़
कुणाल खेमू की नई फिल्म 'वाइब' को लेकर पहले तो खूब बातें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म शुरुआत से ही संघर्ष कर रही है।
शुक्रवार को 1.70 करोड़ रुपये की ओपनिंग के साथ यह फिल्म शुरू हुई और रविवार तक 3 करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच गई थी।
हालांकि, सोमवार को इसकी कमाई में 70 फीसदी की बड़ी गिरावट आई और यह घटकर सिर्फ 90 लाख रुपये रह गई।
इस गिरावट की वजह से फिल्म की शुरुआती रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है।
'वाइब' ने की कुल इतनी कमाई
हालांकि, इस गिरावट के बाद भी, 'वाइब' ने पहले 4 दिनों में भारत में 8.35 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
वहीं, दुनियाभर में फिल्म का कुल कमाई 11.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जिसमें विदेशी बाजारों से आए 1.5 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
इस फिल्म में कुणाल के साथ प्रीति जिंटा भी मुख्य भूमिका में हैं और इसके जरिए वंशीका धीर ने अपनी शुरुआत की है। कुणाल ने ही इसे निर्देशित किया है।
यह फिल्म 2 ऐसे दोस्तों की कहानी है जो एक हाई-स्टेक मिशन में फंस जाते हैं, जिसका सीधा संबंध एक आतंकी खतरे से है।