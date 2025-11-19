LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / कुणाल खेमू की नई सीरीज 'सिंगल पापा' का ऐलान, जानिए कब और कहां होगी रिलीज 
लेखन ज्योति सिंह
Nov 19, 2025
01:39 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू ने कॉमेडी फिल्मों में खास पहचान बनाई है। 'गो गोआ गॉन', 'गोलमाल अगेन' और 'मडगांव एक्सप्रेस' जैसी फिल्में इसका सबूत देती हैं। अभिनेता इस बार पारिवारिक मनोरंजक वेब सीरीज के साथ दर्शकों के बीच लौटने को तैयार हैं। उनकी इस नई सीरीज का नाम 'सिंगल पापा' है, जिसका निर्देशन उन्होंने खुद किया है। निर्माताओं की तरफ से इसकी रिलीज तारीख और स्टार कास्ट का खुलासा कर दिया गया है। आइए जानें 'सिंगल पापा' के बारे में।

सीरीज

नेटफ्लिक्स पर इस दिन रिलीज होगी 'सिंगल पापा'

नेटफ्लिक्स इंडिया ने 'सिंगल पापा' का पोस्टर जारी किया है, जिसमें कुणाल के अलावा, आयशा रजा, प्राजक्ता कोली और मनोज पाहवा नजर आ रहे हैं। पोस्टर के साथ कैप्शन दिया गया, 'छोटा पैकेट, और बहुत बड़ा धमाका, गहलोत परिवार के कलेश में आपका स्वागत है।' इस सीरीज में कुणाल, गौरव गहलोत के किरदार में हैं जो तलाक के तुरंत बाद एक बच्चा गोद लेकर परिवार को हैरान कर देता है। 'सिंगल पापा' का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर, 12 दिसंबर को होगा।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर