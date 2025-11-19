कुणाल खेमू की नई सीरीज का ऐलान (तस्वीर: एक्स/@NetflixIndia)

कुणाल खेमू की नई सीरीज 'सिंगल पापा' का ऐलान, जानिए कब और कहां होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 01:39 pm Nov 19, 202501:39 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू ने कॉमेडी फिल्मों में खास पहचान बनाई है। 'गो गोआ गॉन', 'गोलमाल अगेन' और 'मडगांव एक्सप्रेस' जैसी फिल्में इसका सबूत देती हैं। अभिनेता इस बार पारिवारिक मनोरंजक वेब सीरीज के साथ दर्शकों के बीच लौटने को तैयार हैं। उनकी इस नई सीरीज का नाम 'सिंगल पापा' है, जिसका निर्देशन उन्होंने खुद किया है। निर्माताओं की तरफ से इसकी रिलीज तारीख और स्टार कास्ट का खुलासा कर दिया गया है। आइए जानें 'सिंगल पापा' के बारे में।