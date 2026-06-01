कुणाल खेमू ने खरीदी 3 करोड़ की नई कार, फीचर्स उड़ा देंगे होश

G 580 में हैं ये खास फीचर्स

G 580 में खास जी-टर्न फीचर मिलता है, जिसकी मदद से गाड़ी ढीली सतहों और ऑफ-रोड रास्तों पर आसानी से कंट्रोल हो जाती है। वहीं, जी-स्टीयरिंग से मुश्किल रास्तों पर गाड़ी चलाना और भी आसान हो जाता है।

इसके अंदर कदम रखते ही आपको लग्जरी का अहसास होगा। इसमें प्रीमियम सीटें, मूड लाइटिंग (रंगीन रोशनी), बड़े डिजिटल डिस्प्ले और MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे कई फीचर्स मिलते हैं, जो आपके सफर को आरामदायक और टेक्नोलॉजी से भरपूर बनाते हैं।

गाड़ी में बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर, यह मर्सिडीज-बेंज G 580 EV आज के समय में भारत की सबसे स्टाइलिश और आधुनिक इलेक्ट्रिक SUVs में से एक है।