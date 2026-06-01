कुणाल खेमू ने खरीदी 3 करोड़ की नई कार, फीचर्स उड़ा देंगे होश
बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू ने हाल ही में एक शानदार गाड़ी खरीदी है।
यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक मर्सिडीज-बेंज G 580 EV है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। यह ग्रे रंग की SUV अपने पुराने और मशहूर डिजाइन को नई तकनीक के साथ जोड़ती है।
इसमें 116-kWh की दमदार बैटरी दी गई है, जो एक पूरे चार्ज पर 473 किलोमीटर तक की रेंज देती है। 579hp की पावर और जबरदस्त टॉर्क के साथ, यह गाड़ी शहर की सड़कों पर चलने या ऑफ-रोड एडवेंचर के लिए एकदम खास है।
G 580 में हैं ये खास फीचर्स
G 580 में खास जी-टर्न फीचर मिलता है, जिसकी मदद से गाड़ी ढीली सतहों और ऑफ-रोड रास्तों पर आसानी से कंट्रोल हो जाती है। वहीं, जी-स्टीयरिंग से मुश्किल रास्तों पर गाड़ी चलाना और भी आसान हो जाता है।
इसके अंदर कदम रखते ही आपको लग्जरी का अहसास होगा। इसमें प्रीमियम सीटें, मूड लाइटिंग (रंगीन रोशनी), बड़े डिजिटल डिस्प्ले और MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे कई फीचर्स मिलते हैं, जो आपके सफर को आरामदायक और टेक्नोलॉजी से भरपूर बनाते हैं।
गाड़ी में बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर, यह मर्सिडीज-बेंज G 580 EV आज के समय में भारत की सबसे स्टाइलिश और आधुनिक इलेक्ट्रिक SUVs में से एक है।