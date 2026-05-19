कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' का पोस्टर आया सामने

कुणाल खेमू की निर्देशित फिल्म 'वाइब' का पोस्टर जारी, रिलीज तारीख से उठा पर्दा

लेखन ज्योति सिंह 06:21 pm May 19, 202606:21 pm

क्या है खबर?

कुणाल खेमू ने 2024 में आई कॉमेडी फिल्म 'मडगांव एक्सप्रेस' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। अब उनकी दूसरी निर्देशित फिल्म 'वाइब' सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है। 19 मई को इस एक्शन-कॉमेडी का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। साथ में रिलीज तारीख भी बताई गई है। दिलचस्प बात यह है कि प्रीति जिंटा 'वाइब' के जरिए सिनेमा में वापसी कर रही हैं। उन्हें आखिरी बार 'भैयाजी सुपरहिट' (2018) में देखा गया था।