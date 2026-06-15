'कुमकुम भाग्य' फेम संचिता उगले ने 30 की उम्र में की खुदकुशी, फैंस हुए स्तब्ध

ऋचा ने की संचिता की मौत की पुष्टि

उनकी को-स्टार ऋचा सोनी ने इस दुखद खबर की पुष्टि करते हुए अपनी हैरानी और दुख जताया।

एक पुराने इंटरव्यू में संचिता ने लंबे समय तक काम करने और उसके चलते आराम व स्वास्थ्य का ध्यान न रख पाने की मुश्किलों के बारे में खुलकर बताया था।

उन्होंने अपनी मौत से करीब 18 घंटे पहले ही इंस्टाग्राम पर अपने 1.39 लाख फॉलोअर्स के लिए एक रील पोस्ट की थी।

यही वजह है कि उनकी अचानक मौत का यह झटका उनके फैंस और करीबियों के लिए और भी गहरा है, जिन्होंने उनके सफर को करीब से देखा था।