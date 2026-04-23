कृतिका कामरा ने 'मटका किंग' में फिर जगाई 70 के दशक की यादें, लौटा परवीन बॉबी-जीनत अमान का ग्लैमर 

कृतिका कामरा की लुक के लिए कड़ी मशक्कत

कृतिका ने बताया कि गुलरुख के लुक को बेहतरीन बनाने में काफी मशक्कत लगी। टीम ने पोशाकों, बालों और एक्सेसरीज पर बहुत विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा, "टीम ने उस दौर के अंदाज और माहौल को समझने में खूब वक़्त लगाया।" कॉस्ट्यूम डिजाइनर प्रियंका दुबे ने तो इस लुक को फाइनल करने के लिए कई ट्रायल भी किए। बता दें कि 'मटका किंग' 1960 के दशक के मुंबई के सट्टेबाजी के दौर पर आधारित है। इसमें विजय वर्मा और साईं ताम्हणकर भी अहम भूमिका में हैं।