कृति सैनन की 'तेरे इश्क में' ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई दहाड़, 'गुस्ताख दिल' हुई धड़ाम

कृति सैनन की 'तेरे इश्क में' ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई दहाड़, 'गुस्ताख दिल' हुई धड़ाम
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। पहले ही दिन से इस फिल्म का जलवा देखने को मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इसने अपनी मजबूत पकड़ को तीसरे दिन भी कायम रखा है। दूसरी ओर, विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की फिल्म 'गुस्ताख दिल' सिनेमाघरों में उतरी, लेकिन कृति की फिल्म के आगे टिक नहीं सकी है। जानिए इन दोनों फिल्मों की कमाई के ताजा आंकड़े।
कमाई
'तेरे इश्क में' की तीसरे दिन बंपर कमाई
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'तेरे इश्क में' ने रिलीज के तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 18.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। रिलीज के पहले दिन 16 करोड़ और दूसरे दिन 17 करोड़ के साथ फिल्म का कुल कारोबार 51.75 करोड़ हो गया है। 'तेरे इश्क में' का निर्देशन आनंद एल राय ने किया है। 'राझंणा' और 'अतरंगी रे' के बाद, उनकी धनुष के साथ ये तीसरी फिल्म है, जिसे दर्शकों का खूब प्यार हासिल हो रहा है।
गुस्ताख दिल
'गुस्ताख इश्क' का 3 दिन में बुरा हाल
उधर, अभिनेता विजय और फातिमा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' रिलीज के बाद से डगमगा रही है। इस फिल्म को कृति और धनुष अभिनीत 'तेरे इश्क में' के साथ रिलीज किया गया था, जो ख़राब फैसला रहा। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले दिन 50 लाख रुपये के साथ इसने धीमी शुरुआत की। दूसरे दिन 45 लाख रुपये कमाए और अब तीसरे दिन 21 लाख रुपये कमाए हैं। इस तरह 'गुस्ताख इश्क' का कुल कलेक्शन 1.16 करोड़ रुपये हुआ है।