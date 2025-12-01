कृति सैनन की 'तेरे इश्क में' ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई दहाड़, 'गुस्ताख दिल' हुई धड़ाम

गुस्ताख दिल

'गुस्ताख इश्क' का 3 दिन में बुरा हाल

उधर, अभिनेता विजय और फातिमा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' रिलीज के बाद से डगमगा रही है। इस फिल्म को कृति और धनुष अभिनीत 'तेरे इश्क में' के साथ रिलीज किया गया था, जो ख़राब फैसला रहा। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले दिन 50 लाख रुपये के साथ इसने धीमी शुरुआत की। दूसरे दिन 45 लाख रुपये कमाए और अब तीसरे दिन 21 लाख रुपये कमाए हैं। इस तरह 'गुस्ताख इश्क' का कुल कलेक्शन 1.16 करोड़ रुपये हुआ है।